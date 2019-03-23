Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında

2009 yılından beri İstanbul Kartal’ı yöneten CHP’li belediye, millete hizmet için kullanması gereken paraları heykellere akıttı. CHP’li Altınok Öz ilk olarak 2009 yılında, ardından da 2014 yılında onlarca vaatte bulunarak seçimleri kazandı. Ancak aradan geçen 10 yıla rağmen bu vaatlerin neredeyse hiçbiri yerine getirilmedi. 10 yılda devletten 2,5 milyar TL’ye yakın ödenek alan, geride 500 milyon borç bırakan CHP’li Öz, ilçenin her yerini heykellerle donattı.

Altınok Öz

Öz, 2010 yılında Neyzen Tevfik Kolaylı Heykeli, 2012 yılında Kartallı Kazım Heykeli, 2015 Rauf Denktaş Anıtı, 2017 yılında da Eşekli Kütüphaneci Heykeli ve Srebrenitsa Anıtı yaptırdı. Bu heykellere yüz binlerce lira aktaran Öz, yaptığı şaşaalı açılış törenlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da davet etti. Öz’ün heykel aşkı sınırları da aştı.

Belediye, 2017 yılında Eşekli Kütüphaneci Heykelini yaptırdı.

Kıbrıs’a Rauf Denktaş anıtı

Öz, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da heykelini Lefkoşa’ya yaptırdı. 2017 yılında yaptırılan ve “Kartal Belediyesi’nin armağanıdır” yazan heykelin maliyetinin ise 175 bin TL olduğu öğrenildi.

Heykellerin açılış törenlerine Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Sempozyum bile yaptı

Yapılan heykel ve anıtları yetersiz bulan Kartal Belediyesi, Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu da düzenledi. Yaklaşık 4 yıl boyunca düzenlenen Taş Heykel Sempozyumunda ilçenin farklı noktalarını onlarca heykel dikildi. "Kartal Sanata Sahip Çıkıyor, Mahalleler Heykellerini Seçiyor" başlığı altında “Hangi heykeli mahallenizde görmek istiyorsanız anketimize katılın” oylama yapıldı. Heykellere ise Cennetin Girişi ve Sıkıntılı Doğa gibi isimler verildi.

Sicili kabarık

CHP’li Öz, daha önce de pek çok skandalla gündeme geldi. Öz, vatandaşın parasıyla aldığı arama kurtarma amaçlı tekneyi eşinin özel hizmetine tahsis etti. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Engelliler Günü Şenliği'ne katılan Öz, katılımcılara hitap eden görme engelli bir vatandaşın kafasına vurdu ve tepkiler üzerine de şaka yaptığını iddia etti. Öz, geçtiğimiz aylarda Kartal’da yıkılan ve 21 kişiye mezar olan binanın enkazını da günler sonra ziyaret etmiş rahat tavırlarıyla tepki topladı.

Yeni Şafak