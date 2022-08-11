Son 1 senenin en hızlı artışı yaşandı! Merkez Bankası duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya nazaran 7 milyar 374 milyon dolar yükseliş kaydederek 108 milyar 637 milyon dolara çıktı. Söz konusu rakam Ağustos 2021'den beri en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Altın rezervleri 40 milyar 868 milyon dolara çıktı

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Söz konusu istatistiklere göre; 5 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 milyar 668 milyon dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Temmuz tarihinde 61 milyar 101 milyon dolar seviyesindeydi. Bahse konu dönemde altın rezervleri de 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya nazaran 7 milyar 374 milyon dolar yükselişle 101 milyar 263 milyon dolardan 108 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri tarihler itibarıyla şu şekilde (milyon dolar):