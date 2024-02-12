Somut örnekler sıralandı! CHP’nin şiddet sabıkası kabarık

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de AK Partililere yönelik silahlı saldırının ardından, “Olayın AK Parti’nin adayıyla bir ilgisi yok, başka bir asayiş olayı” diyerek akıllara durgunluk veren bir operasyona kalkıştı.

Silahlı saldırı üzerinden bile oy planları yapan İmamoğlu’na tepki yağarken, CHP’lilerin şiddet olayları hakkındaki tutumu yeniden gündem oldu.

Akit TV’de, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde söz konusu rezillik masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu CHP’lilerin; Tuzla Piyade Okulu’nda mütedeyyin askerlere saldıran cunta heveslisi Kemalistleri savunduğunu, elindeki tevhid bayrağı nedeniyle yaşlı bir adama torunu yaşındaki Zafer Partili’nin saldırmasıyla birlikte CHP’lilerin ırkçı genci koruduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Çağlayan Adliyesi’nde saldırı gerçekleştiren terörist Emrah Yayla’yı CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun geçtiğimiz yıllarda nasıl savunduğunu da anımsatan Karahasanoğlu, CHP’de şiddete her zaman kol kanat gerildiğini, AK Parti’de buna benzer hiçbir vakanın yaşanmadığını vurguladı.