Sömürü rakı kadehinde

5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu ile Türkiye’de mütedeyyin kesimin ifade ve eleştiri özgürlüğü kısıtlanırken, Kemalist propagandacılar Atatürk sömürüsü üzerinden servetlerine servet katmaya devam ediyor. İslami eserlerin satışını ‘din istismarı’ olarak niteleyen Kemalistler, para kazanmak için Atatürk fotoğraflarını rakı kadehlerine basıyor.

Atatürk olunca 80 TL!

Keyiflikadeh.com adlı alışveriş sitesinin, piyasaya Atatürk baskılı rakı kadehleri sürerek aleni bir istismar gerçekleştiriyor. Söz konusu sitenin, tanesi yaklaşık 2 TL olan rakı, viski, şarap, votka ve bira bardaklarını Atatürk baskısı sonrası 30 TL’den başlayan fiyatlarla satıyor. 2’li Ata Rakı Bardağı Seti 60 TL’den satılırken, 2’li Atatürk baskılı votka bardaklarının ise 80 TL’den alıcı buluyor. Mustafa Kemal baskısı sonrası içki kadehlerinin fiyatının katlanması, Kemalist sömürünün boyutunu gözler önüne serdi.

“İyi ki varsın Atatürk”

Atatürk sevgisini rant kapısına çeviren milli irade düşmanları, Kemalistlerin cebindeki üç kuruşa göz dikti. ‘Mustafa Kemal’ ismiyle kitap yazan Yılmaz Özdil, sözde özel basım 1881 adet kitabı 2 bin 500 liradan satışa çıkardı. Özdil’in Mustafa Kemal sömürüsüyle milyonlar kazandığını gören diğer Sözcü yazarları da para koparmak için Atatürk ticaretine soyundu. Kemalistler üzerinden gelir elde etme gayreti gösteren Sözcü’nün yazarı Sinan Meydan, Atatürk ile ilgili yirmiye yakın kitap çıkarırken, Uğur Dündar ve Emin Çölaşan da Atatürk üzerine birer tane kitap yazarak parayı cukkaladı. Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın yazılardan derlenen 2017 basımlı “Ya Atatürk Olmasaydı” isimli kitabı var. Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan’ın ise 2018 basımlı “İyi ki Varsın Atatürk” isminde bir kitabı bulunuyor.

Maskeli soygun

Uğur Mumcu’nun “Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır” sözleri bizzat laikçiler tarafından hayata geçiriliyor. Yıllarca belgeselcilik adı altında Mustafa Kemal ticareti yapan hain Can Dündar halen ‘Sarı Zeybek’ üçlemesinden cebini dolduruyor. Rezidans Kraliçesi olarak bilinen CHP’li Gamze İlgezdi ise, “Meclis’te kaç tane Atatürk tablosu var?” diyerek Ataşehir’de dönen yolsuzlukları örtmeye çalışmıştı. Tek özelliği Mustafa Kemal’e benzemek olan Göksel Kaya adlı tiyatrocu katıldığı etkinliklerden yüz binlerce lirayı cepledi. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile benzeri STK’lar ise halen Mustafa Kemal’in ismini kullanarak bağış toplamaya devam ediyor. 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun bu istismarcılar için de işletilmesi bekleniyor.