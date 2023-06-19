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Dünya Sömürgecileri böyle dize getirdiler
Dünya

Sömürgecileri böyle dize getirdiler

Yeniakit Publisher
2023-06-19 03:05:00 -

Çad Ordusu, Sudan sınırındaki Adre şehrinde, görev yetkisi olmayan Fransız askerlerini yere yatırıp tutukladı.

Fransa’yı panikleten Çad’daki gelişmeler Rusya’nın 2020’den bu yana bölgedeki etkinliğinin artmasının ardından başladı.

20 Nisan 2021 günü, Libya’dan gelen Çad’lı isyancılarla askerler arasında meydana gelen çatışmada ülkeyi 1990 yılından itibaren 30 yıldır yöneten cumhurbaşkanı Idris Déby Itno'nun öldürülmesi, Fransa’nın Afrika’daki nüfuzunu ve bunu kaybetmeme uğruna vermekte olduğu mücadeleyi tekrar gündeme getirdi.

Son olarak paylaşılan görüntülerde Çad ordusuna bağlı askerlerin Sudan sınırındaki Adre şehrinde, görev yetkisi olmayan Fransız askerlerini yasa dışı olarak ülkelerinde bulundukları gerekçesiyle tutukladı.

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