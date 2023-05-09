Sömürgeci İngiltere’den son çırpınışlar! The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini Twitter kapağına taşıdı

Seçimlere 6 gün kala eski Türkiye özlemi içinde olan İngiltere son çırpınışlarında. The Economist dergisi, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça ilan ettiği yazısının "Erdoğan gitmeli" ifadelerinin bulunduğu görselini Twitter kapağı yaptı.

Türkiye seçime giderken Batı medyasının muhalefet desteği her geçen gün dozajı artırıyor.

İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri için muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık desteğini açıklamıştı.

THE ECONMIST’İN ERDOĞAN GİTMELİ YAZISI

Derginin son sayısında “2023’ün en önemli seçimi” başlıklı yazısında kullanılan ifadeler dikkat çekmiş Türkiye’de de gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu için “Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye’nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.” ifadelerinin yer verildiği derginin Twitter hesabında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TWITTER KAPAĞI YAPTILAR

Türkiye’de tepki çeken “Demokrasiyi kurtarın”, “Oy verin”, “Erdoğan gitmeli” ifadelerinin yer aldığı kapak Twitter hesabında kapak fotoğrafı yapıldı.

Derginin bu adımı da Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.

“BİR MUHALEFET ZAFERİ TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI İÇİN DE İYİ OLUR”

Derginin söz konusu yazısında Kılıçdaroğlu’nun seçilirse tutukluları serbest bırakacağına dikkat çekilmiş, şu ifadelere yer verilmişti:

“Bir muhalefet zaferi, Türkiye’nin komşuları için de iyi olur, Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur. Türkiye bugünlerde Avrupa’nın geri kalanından neredeyse tamamen uzaklaşmış durumda. Ama hâlâ AB’ye katılmaya aday.