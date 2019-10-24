Son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla araştırılan somon gravlax tarifini sizler için derledik. Peki ama somon gravlax nedir? Somon gravlax nasıl yapılır? Somon gravlax tarifi...

Çokça merak edilen somon gravlaksın detaylarını ve inceliklerinş sizler için yazdık. Oldukça basit olan bu yemeğin tadı, damak tadımıza oldukça uygun. Dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz bu tarifi yok seveceksiniz...

Malzemeler

1 adet somon balığı

80 gr tuz

100 gr şeker

2 adet pancar

Servis için;

5-6 dal roka

6 yemek kaşığı soda

1 adet turp turşusu

1 adet portakal

Öncelikle balığı güzelce temizleyip, derisini alın.

Balıkları durulayıp, tuz, şeker ve pancar ile 24 saat kadar marine edin.

Balığı ince şekilde kesin.

Roka ve sodayı blenderdan geçirin. Turp turşusu ve portakal ile rokalı sosu dökerek servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...