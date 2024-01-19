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Ekonomi Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar
Ekonomi

Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-01-19 18:36:00 - 2024-01-19 18:58:10
Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar

Alman turistler, yeniden akın akın o Uludağ'a gidiyor belli oldu. Kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşmasıyla binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın etti

Uludağ'da kar yağışının etkisini artırması ve kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşmasıyla binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın etti. İşletmeciler, sömestr tatili öncesi otellerin dolacağını söyledi. Kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da hafta sonu 20 santimlik bir kar yağışı bekleniyor. Yabancı turistlerin akınıyla otellerin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı ve sömestr tatilinin tamamen dolu geçeceği tahmin ediliyor.

Kış turizminin gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da kar yağışının giderek etkisini artırması ve kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaşması ile birlikte binlerce yerli ve yabancı turist pistlere akın etti. İşletmeciler Cuma günü başlayacak sömestr tatili öncesi otellerin dolacağını söyledi. Kar kalınlığının 45 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da hafta sonu 20 santimlik bir kar yağışı bekleniyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da sezonun geç açılmasına rağmen 2 gündür devam eden kar yağışı sebebiyle pistlerdeki kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ'a akın etti. Kayak takımlarını giyen tatilciler pistlere akın etti. Yağan karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı.

Öte yandan, Uludağ'da yaşanan yoğunluk ve trafik sebebiyle jandarma ekipleri muhtemel bir kaza gerçekleşmemesi için yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Ayrıca yabancı turistlerin Uludağ'a akın etmesiyle birlikte otellerin doluluk oranının yüzde 50'nin üzerine çıktı. Sömestr tatilini otellerin tamamen dolu olarak geçireceği tahmin ediliyor.

Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında 9 olarak ölçüldü. Öte yandan Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle Cumartesi günü gerçekleşecek yağışın 20 santimetrenin üzerinde kar bırakacağı belirtildi.
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Almanya'dan tatil için Uludağ'a gelen Ebru Akkuş, " Biz Almanya'da yaşıyoruz. İki gün önce Uludağ'a kar yağdığını duyunca, hemen biletimizi aldık ve tatil için Uludağ'a geldik. Daha önce de Uludağ'a geldik her sene gelmeye çalışıyoruz. Pistlerde yoğunluk var bende şimdi kayak yapmaya başlayacağım" dedi.Uludağ'da kayak öğretmeni ve işletmeci olan Selim Adıyaman, " Uludağ'da çok güzel bir kar var. Yerli ve Avrupa'dan turistler Uludağ'a yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bu hafta itibari ile artık otellerde yer bulabilmek bile belki çok zor olacak, çünkü çok yoğun bir talep var. Şuanda otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye ulaşmış durumda. Kayak öğrenmek veya kaymak için şuanda her şey tamam kar kalınlığı ve hava durumu iyi bütün tatilcileri bekliyoruz" dedi.

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