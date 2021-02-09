Sömestr (15) tatil ne zaman bitecek ve ikinci dönem ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiğinden dolayı öğrenciler ve veliler zor dönemlerden geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tarafından yüz yüze eğitime geçileceğinin tarihi verildiğinden dolayı heyecanla okulların açılması bekleniyor. 100 binlerce öğrenci ve veli internette 15 tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Sorularına cevap arıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

15 tatil ne zaman bitecek, ikinci dönem ne zaman başlayacak?

Öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim alanında hizmet verenlerin yakından takip ettiği okulların açılma tarihi merakla beklenen gündem konularından biri haline geldi. Şubat ayına girdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar yarıyıl tatiline girmişti. Ancak daha önce 12-16 Nisan'da yapılması planlanan ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat'ta uygulanacak.

Böylece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim heyecanı başlıyor…

MEB, köy yerleşim yerlerinde bulunan ilkokul seviyesindeki yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin 700 anaokulunda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlatılmasını hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş sürecinde eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarını da 15 Şubat'ta tam zamanlı açılacağını duyurdu. Hesaplamalara göre, Türkiye'de anaokulu düzeyindeki 2 bin 700 kurumda 400 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor.