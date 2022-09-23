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Medya Somer Şef'in açıklaması mide bulandırdı!
Medya

Somer Şef'in açıklaması mide bulandırdı!

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu katıldığı bir yayında yaptığı cinsel ilişki yorumuyla dikkat çekti. Somer Şef'in cinsel ilişki açıklamasını gören Arto ünlü şefe şoke eden sözler söyledi. İşte Somer Sivrioğlu'nun açıklaması ve Arto'nun sert ifadeleri...

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:29:00 -
Somer Şef'in açıklaması mide bulandırdı!

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu katıldığı bir yayında yaptığı cinsel ilişki yorumuyla dikkat çekti. Somer Şef'in cinsel ilişki açıklamasını gören Arto ünlü şefe şoke eden sözler söyledi. İşte Somer Sivrioğlu'nun açıklaması ve Arto'nun sert ifadeleri...

MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu son açıklamasıyla gündem oldu.

Somer Şef katıldığı bir yayında "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" sözleriyle oldukça dikkat çekti.

KARISIYLA BOŞANIP YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Arto ise bu sözleri duyunca çıldırdı. Geçtiğimiz yıl 20 senelik hayat arkadaşıyla yollarını ayıran ünlü şef yeni bir aşka yelken açmıştı. Genç sevgilisiyle aşkını gözlerden uzak yaşayan Somer Sivrioğlu'nun sözlerini duyan Arto şunları söyledi:

"Ya sen ünlü olmasan acaba sana kim bakardı! Bırak Allah aşkına ünlü olmasan şu sıfatla ne olabilirdin? Karını aldattın oradaki çalışan kadınla, daha ne rezillikler olabilir belli değil! Sonuç olarak bunları konuşabilecek durumun var mı ya."

 

 

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