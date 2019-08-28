Somaspor kupada penaltılarda güldü Ziraat Türkiye Kupası 1.

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Somaspor, normal süresi 1-1 berabere biten maçı seri penaltı atışları sonucunda Akşehirspor’u 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



Stat: Soma Atatürk

Hakemler: Levent Buğra Vertemel xxx, Mustafa Çevik xxx, Berkay Daban xxx

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemur

Somaspor: Tunay Meral xx, Melih Şencan xx, Muhsin Polat xx, Yasin Hatipoğlu xxx (Bilal Şeflek dk. 81 ?), Onur Ulaş xx, Çağlayan Gülügen x (Erkun dk. 46 x), Yusuf Can Abay xx (Ahmet dk. 90 x), Mehmet Bağlı xxx, Üzeyir Ergün xx, Oğuzhan Nemli xx (Özkan 106 ?), Mehmet Uysal xxx

Teknik Direktör: Cenap Taner

Akşehirspor: Sofu Baykal xxx, Sedat Aslan xx, Ercan Yıldırım xx, Ömür Akgün xx, Mert Yıldız xx, Rıdvan Yanık xx, Mert Filiz x (Fırat Samur dk. 60 x), Yasin Karagöz x (Ercan dk. 84 x), Yekta Berk Kahraman xxx, Burak Can xx (Mert dk. 106 ?), Ali Güzel xx

Goller: Yasin Hatipoğlu (dk. 45)(Somaspor), Yekta (dk. 46) (Akşehirspor)

Sarı kartlar: Ömür, Burak Can, Sedat (Akşehirspor), Üzeyir (Somaspor)

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