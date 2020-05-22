Somali’ye 30 bin Kur’an-ı Kerim

Hayrat Vakfı Karacabey Temsilciliği, Karacabey Belediyesi ve KARFED’in destek verdiği “Dünya Kur’an Okuyor” kampanyası neticesinde toplanan 30 bin Kur’an-ı Kerim’in Afrika’nın Somali ülkesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ulu Camii önünde düzenlenen törene, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Hayrat Vakfı İlçe Temsilcisi Sedrettin Kaya, KARFED’e üye sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Belediyemiz, Hayrat Vakfı Karacabey Temsilciliği ve KARFED’in işbirliği ile ’’Dünya Kur’an Okuyor Kampanyası’’ neticesinde toplanan 30 bin Kur’an-ı Kerim’i Somali’deki kardeşlerimize dağıtılmak üzere dualar eşliğinde gönderdik. Yardımı dokunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Türkiye, yüce gönüllü insanların ülkesidir. Azınlık da olsa; Kur’an ile, Camii ile, Ezân ile meselesi olanları biliyoruz. Cami ile ezanla meselesi olanların milletle de meselesi vardır. Aziz Milletimiz, Kur’an’ın ve İslâmın ruhuna uygun duruşunu daima göstermiştir. Hayrat Yardım Vakfı’na, Karacabey Belediyesi’ne ve gönlü güzel hayırsever hemşerilerimize bu anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yardım tırı, Hayrat Vakfı İlçe Temsilcisi Sedrettin Kaya ’nın yaptığı dua sonrasında Somali’ye uğurlandı.