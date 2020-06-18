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Aktüel

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

Başkentte bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:47:02 -
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama

İSTANBUL (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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