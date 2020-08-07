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Aktüel

Somalili üniversite öğrencisi 1 kilo 130 gram ağırlığında domates yetiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:46:31 -
Somalili üniversite öğrencisi 1 kilo 130 gram ağırlığında domates yetiştirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) yüksek lisans öğrenimi gören Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram ağırlığında domates yetiştirdi.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Somali öğrenciler Abubakar Mohamud Osman, Abdirizak Mohamed Hassan ve Mohamed Hussein Sanei Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrenimlerine devam ediyor.

Danışmanları Prof. Dr. Servet Varış eşliğinde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü serasında çalışmalarını sürdüren öğrenciler tez çalışmaları kapsamında yetiştirdikleri ürünleri hasat etmeye başladı.

Sanei'nin yetiştirdiği bir domates 1 kilo 130 gram ağırlığında ölçüldü.


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