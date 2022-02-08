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Gündem ﻿Somalili öğrencilerden Erdoğan’a dua
Gündem

﻿Somalili öğrencilerden Erdoğan’a dua

SBÜ Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi için dua etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:57:00 -

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dünyanın dört bir yanında oluşturulan dua halkasına Somalili öğrenciler de katıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, bir araya gelerek Başkan Erdoğan ve eşi için Allah’tan şifa niyazında bulundu.

Öğrenciler paylaştıkları videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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