Somaliland, Birleşmiş Milletler programlarını askıya aldı

MOGADİŞU (AA) - Somaliland, insani yardım programlarının uygulanması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla olan tüm iş birliğini askıya aldığını duyurdu.



Somaliland Planlama ve Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM kuruluşları ile iş birliğinin askıya alındığı belirtildi.

Karar, Somali ile BM arasında, BM programlarına dair varılan anlaşma sonrasında geldi. Buna göre, Somaliland'e yönelik bağışçılar, fonlarını ve desteklerini Federal Hükümet aracılığıyla kanalize edecek. Somaliland ise bağışların doğrudan yapılmasını istiyor.

Bakanlık, BM ile iş birliğinin neden askıya alındığına dair bir açıklama yapmadı.



"İngiliz Somalisi” olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

1969'dan 1991'e kadar Somali'nin lideri olan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre, 1980'li yılların sonlarında patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti.



Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.