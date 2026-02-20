Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor

Somali, son yıllarda devletleşme ve güvenlik süreçlerinde en büyük desteği gördüğü Türkiye'ye olan minnetini dile getiren bir mesaj yayımladı. Mesajda, Türkiye'nin sadece insani yardım koridoru açmakla kalmayıp, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yolunda "gerçek bir can simidi" olduğu ifade edildi.

Güvenliğin mimarı: TURŞOM ve gökyüzündeki Türk gücü

Haberin merkezinde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiği stratejik askeri destek yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan TURŞOM kampında yetişen Somalili askerler, ülkenin terörle mücadelesinde ön saflarda yer alıyor.

Buna ek olarak, Somali semalarında ve sınırlarında güvenliği sağlamak üzere konuşlandırılan F-16 jetleri ve helikopterler, bölgedeki istikrarın en büyük teminatı olarak görülüyor. Somali halkı, bu hava desteğinin sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki caydırıcılığına dikkat çekiyor.

Denizlerde ve enerjide yeni dönem

İki ülke arasındaki iş birliği artık sadece karada değil, denizlerde de stratejik bir boyuta taşınmış durumda. Türkiye'nin Somali denizlerinin korunmasındaki öncü rolü ve açık deniz enerji arama çalışmalarındaki liderliği, Somali'nin ekonomik refaha giden yolculuğunda tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

"Şükran jaziilan Türkiye"

Somali tarafı, Türkiye'nin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlı bağlılığının kendileri için hayati önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin yorulmak bilmeyen çabaları milyonlarca insanın hayatına dokundu. Altyapının yeniden inşasından enerji arayışına kadar her alanda yanımızda olan Türk halkına ve devletine 'Şükran jaziilan' (Gönülden teşekkürler) diyoruz. Allah bu tarihi bağı sonsuza dek güçlendirsin."