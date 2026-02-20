  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan BM’ye acil mektup: "Savaş istemiyoruz ama saldırıya sessiz kalmayız!" Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama Meksika Donanması 4 ton kokain yüklü denizaltıyı yakaladı! Kraliyetin "kara koyunu" Andrew serbest kaldı: Epstein skandalında yeni perde! İslam düşmanlarına nefes aldırmayacağız! Dünya şampiyonu milli sporcudan İsrail yandaşlarına uyarı Halka uzak Halk TV! CHP'nin yayın organında 'pide 350 TL' vakası Anadolu’da gönül sofraları kuruldu: İlk iftar kahramanlar ve emanetleriyle! Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü saldırdı Emine Erdoğan: Büyük bir memnuniyet duyduk Fenerbahçe’ye evinde ağır darbe
Gündem Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor
Gündem

Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Somali'den Türkiye'ye kalbi şükran: Sarsılmaz kardeşlik bağları güçleniyor

Somali yönetimi ve halkı, Türkiye'nin ülkenin güvenlik, altyapı ve enerji alanındaki devasa desteğine teşekkür ederek iki ülke arasındaki bağların tarihi bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı.

Somali, son yıllarda devletleşme ve güvenlik süreçlerinde en büyük desteği gördüğü Türkiye'ye olan minnetini dile getiren bir mesaj yayımladı. Mesajda, Türkiye'nin sadece insani yardım koridoru açmakla kalmayıp, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma yolunda "gerçek bir can simidi" olduğu ifade edildi.

 

Güvenliğin mimarı: TURŞOM ve gökyüzündeki Türk gücü

Haberin merkezinde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiği stratejik askeri destek yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan TURŞOM kampında yetişen Somalili askerler, ülkenin terörle mücadelesinde ön saflarda yer alıyor.

 

Buna ek olarak, Somali semalarında ve sınırlarında güvenliği sağlamak üzere konuşlandırılan F-16 jetleri ve helikopterler, bölgedeki istikrarın en büyük teminatı olarak görülüyor. Somali halkı, bu hava desteğinin sınır güvenliği ve terörle mücadeledeki caydırıcılığına dikkat çekiyor.

 

Denizlerde ve enerjide yeni dönem

İki ülke arasındaki iş birliği artık sadece karada değil, denizlerde de stratejik bir boyuta taşınmış durumda. Türkiye'nin Somali denizlerinin korunmasındaki öncü rolü ve açık deniz enerji arama çalışmalarındaki liderliği, Somali'nin ekonomik refaha giden yolculuğunda tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

 

"Şükran jaziilan Türkiye"

Somali tarafı, Türkiye'nin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlı bağlılığının kendileri için hayati önem taşıdığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Türkiye'nin yorulmak bilmeyen çabaları milyonlarca insanın hayatına dokundu. Altyapının yeniden inşasından enerji arayışına kadar her alanda yanımızda olan Türk halkına ve devletine 'Şükran jaziilan' (Gönülden teşekkürler) diyoruz. Allah bu tarihi bağı sonsuza dek güçlendirsin."

 

Türkiye’den Somali’ye Yetimler İçin Eğitim ve Yaşam Merkezi
Türkiye’den Somali’ye Yetimler İçin Eğitim ve Yaşam Merkezi

Aktüel

Türkiye’den Somali’ye Yetimler İçin Eğitim ve Yaşam Merkezi

Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki
Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki

Dünya

Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki

Bakan Bayraktar: 2026, Müjdeler Yılı Olacak Somali’de Petrol Arayacağız
Bakan Bayraktar: 2026, Müjdeler Yılı Olacak Somali’de Petrol Arayacağız

Ekonomi

Bakan Bayraktar: 2026, Müjdeler Yılı Olacak Somali’de Petrol Arayacağız

Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat
Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat

Aktüel

Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

H.Selim GÜLERYÜZ

Haberin içerisi vicdani insani ve dostlukvari bir mesajla dolu ama karikatürü kim çizdi bilmiyorum ama haberin içeriğinde o güzel temayı tam yansıtmıyor gibi geldi bana. İnşallah yanlış anlaşılmasın somaliye oyuncak verip fazlasını almaya çalışan bir liderimiz varmış gibi tasvir edilmiş. Ne güzel ülkemiz ne de Cumhurbaşkanımız bu anlayış ve siyaseti yürütmüyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23