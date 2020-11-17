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Aktüel Somali'deki seller nedeniyle yaklaşık 214 bin kişi göç etmek zorunda kaldı
Aktüel

Somali'deki seller nedeniyle yaklaşık 214 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:01:36 -
Somali'deki seller nedeniyle yaklaşık 214 bin kişi göç etmek zorunda kaldı

MOGADİŞU (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de devam eden mevsim yağışlarının neden olduğu sellerin yaklaşık 214 bin kişiyi yerinden ettiğini açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Güney Batı, Jubaland, Hirshabelle ve Galmudug eyaletlerinin yanı sıra Banadir bölgesinde yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı." ifadesine yer verildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde 214 bin Somalili'nin evini terk ettiği kaydedilen açıklamada, en çok etkilenen bölgenin ise Şabelle Nehri havzası olduğu kaydedildi.

Seller yerleşim yerlerini olumsuz etkilerken binlerce hektarlık tarım arazisi de sular altında kaldı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise ülkede 2,1 milyon insanın gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu ve aralık ayında nehrin tekrar taşmasıyla durumun kötüleşeceği uyarısı yaptı.

Somali'de temmuz ve ekim ayları arasındaki yağışların neden olduğu seller nedeniyle 341 binden fazla kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

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