Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 737 personel sayısına ulaştı

Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. yılını tamamlarken, 80’i Türk ve 657’si Somalili olmak üzere toplam 737 personel sayısına ulaştı.

Hastanede, 30 Türk ve 11 Somalili uzman hekimin yanı sıra 87 de Somalili asistan hekim bulunuyor. Asistan hekimlerin 3 yıl içinde eğitimlerini tamamlayarak uzmanlığa geçiş yapmaları dahilindehastanede, eğitimleri Türkiye tarafından verilmiş olan 100’e yakın Somalili uzman hekim görev yapacak.

Hekim ve sağlık personelinin yeterli sayıda olmadığı Somali’de, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin büyük kısmı, Türkiye’nin Mogadişu’da kurduğu modern hastanede yetiştirilen personellerden karşılanıyor . Somali’ye sağlık sistemini oluşturması konusunda da bilgi ve tecrübe aktarımı yapılarak, ülkenin sağlık hizmetlerinde kendine yeter bir hale gelmesi hedefleniyor. Türkiye ile Somali arasında kurulan bu sistem, sağlık alanında dünyada uygulanan en kapsamlı ve başarılı iş birliği örneği olarak gösteriliyor.

Somali’deki tek eğitim ve araştırma hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan E.A.H.’de, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından dörder aylık dönemlerle görevlendirilen Türk sağlık profesyonellerine ek olarak yerel sağlık çalışanları da hizmet veriyor. 2016 yılında başlayan uzmanlık eğitimleri kapsamında, bugün itibariyle 87 Somalili asistan 22 alanda uzmanlık eğitimi alıyor. Somalili asistanlar, zorunlu rotasyon kapsamında eğitimlerinin bir kısmını Türkiye’deki hastanelerde alıyorlar.

Toplam 20 branşta poliklinik hizmeti verilen hastanede günlük ortalama bin hastaya sağlık hizmeti sunuluyor.Bu yılın ilk üç ayında bin 440 ameliyat gerçekleştirilen hastanede, toplamda 68 bin 210 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Bu süre zarfında 373 doğum gerçekleşti, 5 bin 488 seans hemodiyaliz hizmeti verildi ve bin 941 hasta diş tedavisi gördü. Yüzde 80 doluluk oranıyla gelir ve gider dengesinde de başarılı olan hastane, kendi gelirleriyle ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayabilecek durumda.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, 63 dönümlük kampüs alanının içinde hastanenin yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından eğitim verilen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası, lojman, cami, kafeterya ve otopark bulunuyor. Eğitim dili Türkçe olan Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ise bu yıl ilk mezunlarını verecek.