Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama
Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama meydana geldi. Yere yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Çok sayıda yaralı var
AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede patlama meydana geldi.
Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yere yerleştirilen bomba infilak etti
Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.