Somali’de Türk şirketine terör saldırısı

Somali’nin başkenti Mogadişu yakınlarında Türk firmasına yönelik kanlı bir terör saldırısı düzenlendi... Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başkent Mogadişu ile Afgooye kenti arasındaki yolda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yol inşaatında çalışan biri Türk 4 kişi hayatını kaybetti.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve diğer bazı körfez ülkeleri tarafından desteklenen Eş Şebab terör örgütü saldırıyı üstlenirken Somalili yetkililer, teröristlerin Türk işçileri hedef alındığını açıkladı.



Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonrası 3’ü Türk 17 kişinin de yaralandığı ifade edilirken, bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Çevredeki bir çok dükkan ve bina ağır hasar alırken, bir çok araç da kullanılmaz hale geldi.



Yaralı 3 Türk iyi durumda



Türk Dışişleri Bakanlığı, Türk şirketi çalışanlarını hedef alan terör saldırısını şiddetle kınandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Somali’de bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını üzüntüyle öğrendik. Somali’nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” denildi.



Sağlık Bakanı Fahretin Koca da saldırıyla ilgili açıklama yaparak Türk işçiler hakkında bilgi verdi. Koca, “Saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybetti. 3’ü Türk 14 kişi de yaralandı. Yaralı Türkler tedavi altında ve hayatı tehlikeleri yok” derken saldırıyı kınadığını belirtti.