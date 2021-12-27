Somali'de savunma bakanlığına yeni isim! Dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısı
Somali'nin Türkiye mezunu Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Savunma Bakanı olarak atandı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde tamamlayan (eski) Somali Adalet Bakanı Nur, kabinede yapılan değişiklikle (yeni) Savunma Bakanı oldu.
Abdulkadir Muhammed Nur, Türkiye'deki Somalili üniversite öğrencilerinden biriydi. Şimdi ise ülkesinde Savunma Bakanı oldu.
Somali'ye mülkiyeli savunma bakanı
Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u yeni Savunma Bakanı olarak atadı.
Bu değişiklik kapsamında, bir önceki Savunma Bakanı Hassan Hussein Haji de Adalet Bakanı oldu.
Abdülkadir Muhammed Nur kimdir?
Abdülkadir Muhammed Nur 21 Ekim 1985 tarihinde Somali’nin kuzey batısındaki Baidoa kentinde dünyaya geldi.
Nur Somali’nin Ankara Büyükelçiliğinde 2012-2016 yılları arasında çeşitli seviyelerde diplomatik görevlerde bulundu.
YTB bursuyla okudu
Türkiye’de görev aldığı sırada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim alan Nur, 2016 yılında buradan mezun oldu.
2020 yılında Somali Adalet Bakanı olan Nur, göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini de Türkiye’ye gerçekleştirdi.