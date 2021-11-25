Somali'de patlama: 5 çocuk hayatını kaybetti!
Somali’de şiddetli patlama meydana geldi. Bir okulun önünde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerinde bulunduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yetkililer tarafından bildirildi.
Somali’nin Mogadişu kentinde patlama meydana geldi. Okulun önünde, işlek bir alanda meydana gelen patlamada en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Çok sayıda yaralı olduğu tahmin ediliyor. Saldırıyı El Kaide bağlantılı grup olan Eş-Şebab örgütü üstlendi. Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri çöken binada arama kurtarma çalışmaları yapıyor.