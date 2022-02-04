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Dünya Somali'de otobüse saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Somali'de otobüse saldırı: Çok sayıda ölü var

Somali'de bir yolcu otobüsüne yapılan bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:01:00 -
Somali'de otobüse saldırı: Çok sayıda ölü var

Somali'de yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Jubaland eyaletinin Kismayo kenti dışında yolcu otobüsünün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada en az 10 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki bazı köy ve kasabaları elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık başkent Mogadişu ve büyük kentlerdeki güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.

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