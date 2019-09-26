Somali'de Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı yapıldı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
26 Eylül 2019 Perşembe 14:02
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
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