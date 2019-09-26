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Somali'de Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı yapıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 14:02
Somali'de Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı yapıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

 

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 14:02
  1. Maarif
  2. Somali
  3. Anadolu Ajansı

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