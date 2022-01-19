Somali'de hain saldırı! Türkiye'nin eğittiği askerler hedef alındı
Somali'nin Mogadişu bölgesinde Türkiye tarafından eğitilen özel askeri güçlere saldırı düzenlendi.
Somali'de Eş Şebab, Türkiye tarafından eğitilen özel askeri güçlere bombalı saldırı düzenledi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı dün öğleden sonra başkent Mogadişu'da gerçekleştirildi.
Saldırının, bölgede Türkiye'nin eğittiği Mogadişu hükümeti güçlerine ait üssün yakının da düzenlendiği ve bu askeri birlikleri hedef aldığı ifade edildi.
Mogadişu hükümeti, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 9 kişinin ise yaralandığını belirtti.
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Saldırının sorumluluğunu Eş Şebab üstlendi.
Grup tarafından yapılan açıklamada, Türkiye tarafından eğitilen askeri güçlerin hedef alındığı ve 20'den fazla askerin saldırıda öldürülüğü öne sürüldü.
Eş Şebab'ın son günlerde başkent Mogadişu'da düzenlediği saldırılarda gözle görülür bir artış yaşandığı ifade ediliyor.
Kaynak: Mepa News