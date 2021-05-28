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Somali'de Eş-Şebab'a darbe! Kampları imha edildi, ölüler var

Somali'de güvenlik güçlerinin terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:01:00 -
Somali'de Eş-Şebab'a darbe! Kampları imha edildi, ölüler var

Doğu Afrika ülkelerinden Somali'de güvenlik güçlerinin terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Somali basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.

Ordunun düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesi öldürüldü.

Operasyonda ayrıca Eş-Şebab'a ait kampın imha edildiği ve çok sayıda silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

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