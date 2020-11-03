  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü
Aktüel

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü

Öldürülen militanlar arasında örgütün Juba bölgesi elebaşı Mucaad Dhere de bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:59:06 -
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü

MOGADİŞU (AA) - Somali Ulusal Ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 10 militan öldürüldü.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, ordu, Aşağı Şabelle bölgesindeki Sablale ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 militan öldürüldü. Öldürülenler arasında örgütün Juba bölgesi elebaşı Mucaad Dhere de bulunuyor.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliy..
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay