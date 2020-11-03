Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü
Öldürülen militanlar arasında örgütün Juba bölgesi elebaşı Mucaad Dhere de bulunuyor
MOGADİŞU (AA) - Somali Ulusal Ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği operasyonda 10 militan öldürüldü.
Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, ordu, Aşağı Şabelle bölgesindeki Sablale ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 militan öldürüldü. Öldürülenler arasında örgütün Juba bölgesi elebaşı Mucaad Dhere de bulunuyor.
Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.