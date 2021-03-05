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Dünya Somali'de bombalı araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Somali'de bombalı araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 22:40:00 -
Somali'de bombalı araçla saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da işlek bir lokantanın önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Amin Ambulans Servisi Yöneticisi Dr. Abdulkadir Adan, yaptığı açıklamada, Hamar Jajab ilçesinde "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunan lokanta çevresindeki bir binanın da patlama sonrası çöktüğü belirtildi.

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar, saldırının bomba yüklü araçla yapıldığını açıkladı.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

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