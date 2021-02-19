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Dünya Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silahlı çatışma
Dünya

Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silahlı çatışma

Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışma hala devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 02:31:00 - 2021-02-19 02:38:01
Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silahlı çatışma

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Mogadişu'da cumhurbaşkanı adayları Şeyh Şerif ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı otel çevresinde çatışma çıktı.

Aynı zamanda eski cumhurbaşkanı da olan 2 ismin kaldığı Nasaha Blood Otelinin çevresinde Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve ağır silahların kullanıldığı çatışma hala devam ediyor.

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