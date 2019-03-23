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Somali'de Bakanlık yakınlarında art arda patlamalar! Ölüler var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da iki patlama yaşandığı ve bölgeden silah seslerinin geldiği bildirildi. Yaşanan patlamada ise 2 kişinin öldüğü belirtildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:42
Somali'de Bakanlık yakınlarında art arda patlamalar! Ölüler var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da iki patlama meydana geldi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başka bakanlık binaları da var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Çalışma Bakanlığı yakınlarında çifte patlamanın meydana geldiği, patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, patlamanın ardından bölgeyi büyük dumanların kapladığını aktardı. Bir polis memuru, “İlk patlama Çalışma Bakanlığı çevresinde gerçekleşti. Olayın gerçekleştiği yerde başka bakanlık binaları da var. Bomba yüklü araç infilak etti, ardından silah sesleri duyuldu” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:42
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