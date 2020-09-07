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Aktüel Somali'de askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi
Aktüel

Somali'de askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:01:59 -
Somali'de askeri konvoya intihar saldırısı düzenlendi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin Jubaland eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab, askeri konvoya intihar saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Eş-Şebab üyeleri, Jubaland eyaletine bağlı Kismayo'ya 60 kilometre uzaklıktaki Janay-Abdala bölgesinde ABD, Kenya ve Somali askerilerin bulunduğu konvoya intihar saldırısı düzenledi.

Saldırının ardından ordu ile Eş-Şebab üyeleri arasında çıkan çatışmada birçok kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Askeri araçlar da büyük hasar gördü.

Öte yandan Jubaland eyaleti yetkilileri ve Somali hükümetinden saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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