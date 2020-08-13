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Aktüel

Somali'de askeri araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:42:43 -
Somali'de askeri araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, askeri araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Polis Yetkilisi Muhammed Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'ya bağlı Wabari bölgesindeki polis kontrol noktasındaki askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Abdurrahman, saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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