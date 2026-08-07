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Dünya Somali-Pakistan hattında askeri iş birliği
Dünya

Somali-Pakistan hattında askeri iş birliği

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Somali-Pakistan hattında askeri iş birliği

Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Fiki başkanlığındaki heyet, Pakistan'da üst düzey askeri temaslarda bulunarak savunma sanayii, deniz güvenliği, askeri eğitim ve teknoloji transferi alanlarında iş birliğini ele aldı.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Fiki başkanlığındaki heyet, Pakistan'da üst düzey askeri temaslarda bulunarak savunma sanayii, deniz güvenliği, askeri eğitim ve teknoloji transferi alanlarında iş birliğini ele aldı.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Muallim Fiki başkanlığındaki üst düzey Mogadişu yönetimi heyeti, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da askeri yetkililerle bir araya gelerek savunma, deniz güvenliği ve askeri kapasitenin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanlarını görüştü.

Pakistan Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Somali heyeti Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nevid Eşref ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili savunma ilişkilerinin geliştirilmesi, Hint Okyanusu'nda deniz güvenliğinin güçlendirilmesi, Somali Donanması ile Sahil Güvenlik güçlerinin kapasitesinin artırılması ve askeri eğitim alanındaki iş birliğini ele aldı.

Oramiral Eşref, Pakistan'ın Somali ile savunma ilişkilerini geliştirmeye ve ülkenin güvenlik kurumlarının güçlendirilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Heyette Somali'nin Pakistan Büyükelçisi Şeyh Nur Muhammed Hasan, Somali Donanması ve Sahil Güvenliği Komutanı Oramiral Abdiwahaab Abdullahi Omar ile üst düzey sivil ve askeri yetkililer de yer aldı.

Savunma sanayii ve teknoloji transferi

Ziyaret kapsamında Somali heyeti, Pakistan'ın devlet savunma şirketi Global Industrial & Defense Solutions'u (GIDS) ziyaret etti.

GIDS Üst Yöneticisi Esad Kemal, Somalili yetkililere şirketin savunma üretim kapasitesi, askeri teknolojileri ve güvenlik çözümleri hakkında bilgi verirken, taraflar savunma sanayii iş birliği, askeri modernizasyon ve teknoloji transferi alanlarında olası ortak projeleri değerlendirdi.

Askeri eğitim gündemde

Somali heyeti ayrıca Pakistan Milli Savunma Üniversitesini ziyaret ederek kurumun askeri yükseköğretim, stratejik araştırmalar, ulusal güvenlik çalışmaları ve üst düzey askeri personelin eğitimi konusundaki faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Söz konusu temaslar, Somali'nin silahlı kuvvetlerini modernize etme, donanma ve sahil güvenlik kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda Pakistan ile gelişen savunma iş birliğinin yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerde ayrıca terörle mücadele faaliyetleri ile Somali'nin uzun kıyı şeridi ve deniz kaynaklarının korunmasına yönelik iş birliği de ele alındı.

Kaynak: Mepa News

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