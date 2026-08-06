Kesi izleri Adli Tıp’ta incelenecek! 12 yaşındaki Eyüp Can’ın ölümünde yeni gelişme

Mersin’in Anamur ilçesinde bir iş hanında yüksekten düşerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki Eyüp Can Güner’in ölümüne ilişkin davada duruşma ertelendi.

Olay, 28 Temmuz 2025'te akşam saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İş hanının içerisinde yüksekten düşen restoran çalışanı Eyüp Can Güner'in hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsisinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Güner, toprağa verildi. Güner'in otopsisinde kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Necmettin Ulaş tutuklandı

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, iş hanında çalışan Necmettin Ulaş'ın, Güner'i kovalarken olayın meydana geldiğini belirledi. Ulaş'ın, Güner'i kovaladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan Ulaş, çıkarıldığı mahkemede, olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Necmettin Ulaş hakkında ‘İhmali davranışla kasten öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşması, Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Necmettin Ulaş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Eyüp Can Güner'in yakınları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Ulaş, “Gerçekleştirmediğim bir eylem sebebiyle 1 yılı aşkın bir süredir tutuklu olarak bulunuyorum. Ben olay günü Eyüp Can'a kesinlikle zarar vermedim. Amacım onunla oynamaktı. Bu aşamada tahliyemi, esas yönünden ise beraatimi talep ederim” dedi.

Anne, oğlunun bıçaklandığını iddia etti

Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Can ise sanık Ulaş'tan şikayetçi olduğunu belirterek, “Oğlum sanık tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Bunun aksi olan raporları kabul etmiyorum. Olay günü oğlum ve sanıktan başka o pasaja giren kimse bulunmamaktadır. Oğlumun ölümünden sanık sorumludur” ifadelerini kullandı.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, Güner'in vücudundaki kesi izlerinin bıçaklanma sonucu oluşup oluşmadığının belirlenmesine yönelik bilirkişi görüşünün bulunduğu Adli Tıp raporunun da arasında olduğu dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.