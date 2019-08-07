Somali orudusu, bir köyü terör örgütünden kurtardı! Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Awdheegle kasabasını Eş-Şebab’ın elinden geri aldı.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab’ın kontrol altına tuttuğu Awdheegle kasabası başarılı bir askeri operasyonla geri alındı. General Odowaa Yusuf Raage, yaptığı açıklamada, operasyonun eğitimli Somalili komandolar tarafından düzenlendiğini ve asgari düzeyde zayiatla tamamlandığını belirtti. Raage, operasyonun, örgütü tüm ülkeden çıkarmayı hedefleyen geniş planın bir parçası olduğunu dile getirdi. Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı kontrolü altında bulunduran Eş-Şebab terör örgütü, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan terör saldırıları düzenliyor.

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