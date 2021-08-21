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Dünya Somali ordusundan Eş-Şebab'a ağır darbe
Dünya

Somali ordusundan Eş-Şebab'a ağır darbe

Somali ordusunun, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi 60 kişiyi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 05:32:00 -
Somali ordusundan Eş-Şebab'a ağır darbe

Somali ordusunun, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi 60 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.Somali Ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşağı Şabelle bölgesine bağlı Sabiid ve Canoole'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin Sabiid & Canoole'un dışında toplandığına dair istihbarat aldık. Cesur askerlerimiz aralarında örgütün ele başları Ali Kamiil ve Xanbaleey'nin bulunduğu 60 teröristi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.Somali ordusu, 16 Ağustos'ta Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda son bir ayda 279 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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