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Somalı madencinin kadro sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar ocağında çalışan 2 bin 400 işçinin durumuna ilişkin yaptığı açıklama ilçede sevinçle karşılandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:03
Somalı madencinin kadro sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar ocağının Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceği ve 2 bin 400 işçinin de bu şirket kadrosunda istihdam edilmeye devam edileceğini açıklaması, ilçedeki maden işçileri ve ailelerini sevindirdi.

Işıklar Maden Ocağı'nda örgütlü olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 Nolu Şubesi'nden yapılan açıklamada, kararın büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ocakta çalışan işçilerin daha önce gelecekleriyle ilgili endişe ve korku içinde olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce orada çalışan arkadaşlara herhangi bir iş kaygılarının olmayacağını ve çalışan arkadaşlarımızın mağdur edilmeyeceğini, burada çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini bildirdik. Bu çalışmalar sonucunda beklediğimiz müjdeli haberi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanımız, 2 bin 400 madenci arkadaşımızın TKİ'ye ait alt işletmede, hiçbir hak kaybı olmadan çalışacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak ise kararla söz konusu işletmede çalışan maden işçilerinin geleceğiyle ilgili belirsizliğin ortadan kalktığına dikkati çekerek, "Çünkü 2 bin 400 maden işçimizin akıbetinin ne olacağı, çocuklarına nasıl rızık götüreceği endişe konusuydu. Zaten ocağın kapatılması gündemdeydi. Bu kararın sadece 2 bin 400 maden işçisini değil Soma'daki birçok maden işçisini rahatlattığını düşünüyorum." diye konuştu.

İlçede 6 yıldır madenlerde çalışan Ahmet Tanrıverdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını öğrendikten sonra mutlu olduğunu ifade ederek, "Gerçekten mükemmel bir karar. Cumhurbaşkanımıza bize böyle yakından ilgi gösterdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 07:58
  1. Kadro
  2. Maden işçisi
  3. SOMA
  4. Anadolu Ajansı

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