Somali liderinin oğluna para cezası! Adalet Bakanı Tunç'tan flaş açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen ceza hakkında konuştu. Tunç, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. şikayetten vazgeçilmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi.
İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin davada karar çıkmıştı.
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Göçer’in ölümüne neden olan Şeyh Mahmud, 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, hapis cezası önce takdir indirimi ile 2 yıl 6 aya, ardından da 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin basın mensuplarına konuştu. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezayı değerlendirdi.
Bakan Tunç, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. kamu davası devam etti, alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" ifadelerini kullandı.
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