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Dünya Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı
Dünya

Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı

Somali’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:55:00 -

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Hamarjajab ilçesi bölge komiseri Muawiye Mudeey, "Ceelgaab kavşağında infilak eden araç 7 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı" bilgisini paylaştı.

Saldırı sonrası aracın alev aldığı görülürken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.

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