Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı
Somali’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Hamarjajab ilçesi bölge komiseri Muawiye Mudeey, "Ceelgaab kavşağında infilak eden araç 7 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı" bilgisini paylaştı.
Saldırı sonrası aracın alev aldığı görülürken, bölgeden yoğun duman yükseldi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.