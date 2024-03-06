‘Somali Cumhurbaşkanın oğlu’ diye tepinen laikçi medya üç maymunu oynadı! Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı

Laikçi yazar Eylem Tok, ehliyetsiz oğlunun karıştığı trafik kazasından sonra skandal bir vicdansızlığa imza attı.

Olay 1 Mart akşamı yaşandı. Belgrad Ormanı istikametine doğru ilerleyen 5 arkadaşın ATV aracı arıza yaptı. Grup, Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı. Aşırı hızlı lüks bir araç, duramayarak yol kenarındakilerin arasına daldı. Kazada 4 kişiyi yaralandı, 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.

Yaralılara yardım etmeyerek oğlunu hem olay yerinden hem Türkiye'den kaçırdı!

Kazaya neden olan 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra Cihantimur, annesi tarafından hem olay yerinden hem de ülkeden kaçırıldı. Türkiye'nin gündemine oturan bu olaya ilişkin soruşturma sürerken birçok ayrıntı da ortaya çıktı. Cihantimur'un annesinin ünlü yazar Eylem Tok, babasının ise ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur olduğu tespit edildi.

Timur Cihantimur ve annesinin Mısır'a kaçtığı belirlenirken, havalimanı görüntülerine ulaşıldı. İkilinin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırları dikkat çekti. Anne Eylem Tok, sözde bir "özür" diledi. Tok açıklamasında, "Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin azgın medyası sustu!

Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bir kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına çıkınca olayı AK Parti hükümetine bağlayıp iftirada birbiriyle yarışan CHP'nin azgın medyası söz konusu kendi yazarları olunca gerçek yüzünü ortaya koydu. Skandal habere; Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetelerinin birinci sayfalarında yer verilmedi.

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