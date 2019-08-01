Somali Cumhurbaşkanı, ABD vatandaşlığından ayrıldı!
Çifte vatandaşlığı bulunan Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ABD vatandaşlığını bıraktı.01 Ağustos 2019 Perşembe 14:41
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun ABD vatandaşlığını kendi isteğiyle bıraktığı bildirildi.
Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fermacu'nun ülke anayasası çifte vatandaşlığa izin vermesine rağmen ABD vatandaşlığından vazgeçtiği belirtildi.
Açıklamada, uzmanların ve her iki ülkeden yetkililerin süreç üzerinde çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.
Diğer siyasilerin takip edip etmeyeceği merak konusu
Ülkede çok sayıda kişinin çifte vatandaşlığı bulunurken, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratların Fermacu'nun bu adımını izleyip izlemeyeceği merak ediliyor.
Fermacu'nun ABD vatandaşı olması cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de gündeme gelmişti.
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