Soma’da silahlı saldırı: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde gece saatlerinde bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Cuma Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki bir araçtan ateş açıldı. Bu sırada caddede yürüyen market işletmecisi Cihan A.(36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cihan A. kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis fail ya da faillerin yakalanması için çalışmalarını sürüdürüyor.