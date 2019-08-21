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Soma'da işçilerin "tazminat" eylemi

Bağımsız Maden-İş Sendikası, işten çıkarılıp tazminatlarını alamadığı öne sürülen işçiler için yürüyüş yaptı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:04
Soma'da işçilerin "tazminat" eylemi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Bağımsız Maden-İş Sendikası, işlerinden çıkarılıp tazminatlarını alamadıkları iddia edilen 3 bin 500 maden işçisi için yürüyüş düzenledi.

Soma Cengiz Topel Meydanı'nda toplanan maden işçileri ellerindeki döviz ve pankartlarla Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müessese Müdürlüğü binasına sloganlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe Soma merkezli Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçilerle CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy da katıldı.

Yürüyüş sonunda Bakırlıoğlu, Çetin ve iki işçi temsilcisi, ELİ Müdür Vekili İsmail Ceran ile görüşerek işçilerin taleplerini bildirdi.

Görüşmenin ardından işçi temsilcileri, taleplerinin TKİ Genel Müdürlüğüne iletileceği bilgisini işçilere aktardı.

İşçi temsilcisi Abdullah Yavuz, yürüyüş ve görüşmeden sonra yaptığı basın açıklamasında emeklilik ve tazminat haklarının gasbedildiğini savunarak, "Hakkı gasp edilen son işçi kardeşimizin tüm hakkı banka hesabına yatmadan bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından maden işçileri dağıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:04
  1. işçi
  2. Maden
  3. tazminat

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