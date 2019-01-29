0553 313 94 23

Soma maden işçilerine kadro son dakika

Soma Işıklar bölgesindeki maden işçilerine son dakika kadro müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soma Işıklar bölgesindeki madenlerin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceğini söyledi ve bu madenlerde çalışan 2 bin 400 maden işçisinin kadroya alınacağını son dakika olarak duyurdu.

29 Ocak 2019 Salı 15:31
Soma maden işçilerine kadro son dakika

Soma Işıklar bölgesindeki maden işçilerine son dakika kadro müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soma Işıklar bölgesindeki madenlerin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceğini söyledi ve bu madenlerde çalışan 2 bin 400 maden işçisinin kadroya alınacağını son dakika olarak duyurdu.

2 bin 500 maden işçisine kadro

Soma Işıklar bölgesindeki madenlerin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kömür işçileri kadro açıklamasının satır başları: “Enerji Bakanlığımızın da gayretiyle ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Kurumlarımıza ait 7 sahayı daha işletmeye açarak kömür üretimini 18.5 milyon ton artırdık. Geçtiğimiz yıl kömür üretimiyle cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu vesileyle Somalı kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Hala bu madenlerde çalışan 2400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.

"10 bin kişi istihdam edilecek"

Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 350 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz. Ülkemizin 81 ilinin tamamına doğal gaz vermeye başladık. İzmir Aliağa'dan sonra ülkemizin en büyük yeniden gazlaştırma ünitesini Hatay Dörtyol'da devreye aldık. Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ı hizmete açtık. Türk Akım projesinin deniz kısmını bitirdik. Kendi topraklarımızdaki bölümün inşasına başladık. Bu yıl sonuna kadar onu da yetiştiriyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:31
  1. İzmir
  2. Hatay
  3. Soma maden işçilerine kadro son dakika
  4. Soma Işıklar bölgesindeki maden işçilerine son dakika kadro müjdesi..
  5. erdoğan maden işçisi kadro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü pavyona mı gittim
    1. İbrahim Tatlıses patladı: Annem öldü..
    2. Ukrayna'dan AB'ye üyelik başvurusu
    3. Melih Gökçek'ten müthiş benzetme!..
    4. CHP tescilli ittifakı inkar etti
    5. Esed Rejimi katliam yaptı! Çok sayıda..
    6. Kirli pazarlık deşifre oldu!..
    7. CHP'nin kalesinde kriz büyüyor! Mevcut..
    8. Martin Skrtel'in cezası belli oldu
    9. Türk askeri 24 saat teyakkuzda!..
    10. Terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken..
    11. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    12. Macron'dan Sisi'ye "milyar avroluk"..
    13. Fırtına uyarısı geldi!
    14. Martin Skrtel ne kadar maç cezası aldı?
    15. Ege ve Akdeniz'de yağış, Hatay için..
    16. Guaido'dan Maduro'ya tehdit!
    17. AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri..
    18. İranlı vekillerden Petrol Bakanı'na..
    19. Türkiye Çin'e satıyor, Çin de dünyaya!
    20. "Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz"
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı