Soma maden işçilerine kadro son dakika

Soma Işıklar bölgesindeki maden işçilerine son dakika kadro müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soma Işıklar bölgesindeki madenlerin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceğini söyledi ve bu madenlerde çalışan 2 bin 400 maden işçisinin kadroya alınacağını son dakika olarak duyurdu.

2 bin 500 maden işçisine kadro

Soma Işıklar bölgesindeki madenlerin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kömür işçileri kadro açıklamasının satır başları: “Enerji Bakanlığımızın da gayretiyle ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Kurumlarımıza ait 7 sahayı daha işletmeye açarak kömür üretimini 18.5 milyon ton artırdık. Geçtiğimiz yıl kömür üretimiyle cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu vesileyle Somalı kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Hala bu madenlerde çalışan 2400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.

"10 bin kişi istihdam edilecek"

Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 350 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz. Ülkemizin 81 ilinin tamamına doğal gaz vermeye başladık. İzmir Aliağa'dan sonra ülkemizin en büyük yeniden gazlaştırma ünitesini Hatay Dörtyol'da devreye aldık. Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ı hizmete açtık. Türk Akım projesinin deniz kısmını bitirdik. Kendi topraklarımızdaki bölümün inşasına başladık. Bu yıl sonuna kadar onu da yetiştiriyoruz."