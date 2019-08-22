0553 313 94 23

Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı

Elazığ’da, hastaneye başvuran 91 yaşındaki Keko Ateş’in nefes borusuna kaçan 10 santimetrelik inşaat çivisi, yapılan operasyonla başarılı bir şekilde çıkarıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
Soluk borusuna kaçan 10 santimlik çivi çıkarıldı

Elazığ’da, hastaneye başvuran 91 yaşındaki Keko Ateş’in nefes borusuna kaçan 10 santimetrelik inşaat çivisi, yapılan operasyonla başarılı bir şekilde çıkarıldı.


Elazığ’da, boynundan nefes borusuna açılan açıklık aracılığıyla solunumunu sağlayan Keko Ateş (91), öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkik ve muayeneler sonucu yaşlı adamın nefes alıp verdiği boşluğu temizlemek için kullandığı 10 santimetrelik çivinin soluk borusuna kaçtığı belirlendi. Hayati tehlike oluşturan çivi, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kılıç tarafından “Rijit Bronskoskopi” işlemi ile çıkarıldı. Yaşlı adam çivinin çıkarılmasından kısa süre sonra hasta taburcu edildi.


Hızlı bir şekilde müdahale edilmediği takdirde hayatı tehlikeye atabilen bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Dr. Kılıç, "Larenks kanseri nedeniyle 24 yıl önce boynundan nefes borusuna açılan açıklık aracılığıyla nefes alıp verebilen hasta, nefes borusundaki bu açıklığı temizlemek amacıyla kullandığı 10 santimlik çiviyi soluk borusuna kaçırmış. Bu nedenle gelişen öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile önce başka bir sağlık merkezine başvurmuş, ardından Fethi Sekin Şehir Hastanemiz Göğüs Cerrahisi Kliniğine yönlendirilmiş. Biz de hastanede 91 yaşındaki hastamıza çektiğimiz tomografide soluk borusu içerisinde, sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan çiviyi tespit ettik” dedi.


Bunun üzerine hastayı acil olarak ameliyata aldıklarını aktaran Kılıç, “Uyguladığımız Rijit Bronskoskopi işlemi ile nefes borusundaki 10 santimetrelik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik. Nadir de olsa bu tarz durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tür durumlarda hızlı müdahale etmek oldukça önemli. Trakeostomili hastaların bu şekilde yabancı cisimlerle soluk borusuna müdahale etmemeleri gerekiyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altay'dan 'haciz' duyurusu
    1. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    2. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    3. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    4. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    5. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    6. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    7. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    8. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    9. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    10. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    11. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    12. Kayserispor taraftarı forvet..
    13. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    14. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    15. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    16. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    17. Şehidin eşi, şehit Yanık’ı üniformayla..
    18. Gümrüklerde 'hız' ve 'yerlilik' artışı
    19. Başından vurulan fındık işçisi ağır..
    20. Altın fiyatları
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal