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Yerel Soluk borusuna fındık kırıntısı kaçan çocuk vefat etti!
Yerel

Soluk borusuna fındık kırıntısı kaçan çocuk vefat etti!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 10:59:00 -
Soluk borusuna fındık kırıntısı kaçan çocuk vefat etti!

Ordu'nun Fatsa ilçesine ailesiyle fındık toplamaya giden 11 yaşındaki çocuk, fındık kırıntısının soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesine ailesiyle fındık toplamaya giden 11 yaşındaki çocuk, fındık kırıntısının soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden ailesiyle birlikte Fatsa'ya giden Sinan Enes Zinciralmaz (11), yediği fındık soluk borusuna kaçtı.

Yediği fındığı kusmaya başlayan çocuğun fındık kırıntıları soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan çocuğun cesedi yapılan otopsiden sonra, toprağa verilmek üzere memleketi Viranşehir'e gönderildi. (İLKHA)
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