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Aktüel Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 2 ölü
Aktüel

Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:23:11 -
Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat patladı: 2 ölü

ANKARA (AA) - Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatın patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, pazar günü başkent Honiara'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmatın temizliği sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada, savaştan kalma patlayıcı maddelerin temizlenmesi faaliyetlerine destek veren sivil toplum kuruluşu Norveç Halk Yardımının (NPA) araştırma ekibinden iki kişi yaşamını yitirdi.

NPA, yaptığı yazılı açıklamada, patlamayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirdi.

Yetkililer, NPA ekiplerinin yerel halktan gelen ihbarların ardından patlamamış bombaların yerini tespit ederek polise bildirdiğini ve patlamanın nedeninin bilinmediğini açıkladı.

İkinci Dünya Savaşı muharebe alanlarından olan Solomon Adaları'nda binlerce patlamamış bomba bulunduğu belirtiliyor.

NPA, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatın tespit edilerek haritasını çıkarmak için Solomon Adaları polisiyle ve bomba imha ekipleriyle birlikte çalışıyor.





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