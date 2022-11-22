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Dünya Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem
Dünya

Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Guadalcanal bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 08:58:00 -
Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), başkent Honiara'nın 57 kilometre güneybatısında yerel saatle 13.03'te 7 büyüklüğünde deprem oluştuğunu bildirdi.

Solomon Adaları Meteoroloji Ajansı, Guadalcanal bölgesinde 15 kilometre derinlikte meydana gelen depreme yönelik tsunami riski bulunmadığını duyurdu.

Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tehlikeli dalgaların ada ülkesi kıyılarına yaklaşabileceğini açıkladı.

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