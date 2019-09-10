Soli Pompeiopolis eğitim alanı oluyor

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde yer alan vetarihi 3 bin yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazı alanı, öğrenciler için açılacak.

Mezitli Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre, ilkokul düzeyinde eğitim alan öğrencilere arkeoloji, Soli Antik Kenti Kazıları, tarihi mirasa sahip çıkma konularında bilinç kazanmaları konularında eğitim verilecek. ’Haydi çocuklar Soli sizi çağırıyor’ adı verilen proje kapsamında, kazı evinde özel sınıf açılacak ve ziyaret eden öğrencilere dersler verilecek. Her kurumun görev ve sorumluluklarının belirlendiği projenin başlama tarihi ise 15 Eylül 2019 olarak belirlendi.

Çocukların tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma konusunda bilinçlendirilmesininönemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Çocuklarımızınkentlilik bilincine sahip çıkması ve yaşadığı kentin tarihi ve doğal güzellikleriniyakından tanıyarak bilgi sahibi olması, gelecekte kentine sahip çıkan bireylerolmasını sağlayacaktır. Proje ile çocuklarımızın bölgelerinin tarihini kitaplardandeğil bizzat yerinde görerek öğrenmeleri son derece önemlidir. Çocuklarımızınilgisini Soli Pompeiopolis’e çekerek, dünya tarihinde çok büyük yeri olan bölgehakkında farkındalık oluşturmayı umuyoruz. Çocukların bu konuda eğitim almalarıailelerinin de ilgisini artıracaktır. Arkeolojik bilgilerin ve tarihsel dönemlerinkitaplar yerine birebir materyalleri inceleyerek verilmesi daha fazla akıldakalmasını da sağlayacaktır" dedi.

"3 bin yıla yayılmış bir tarih var"

Soli Pompeiopolis’in çok önemli bir tarihi özelliğe sahip olmasına karşınyeterince değerlendirilemediğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Burada 3 bin yılayayılmış medeniyetlerin üst üste gelmiş kalıntılarından bahsediyoruz. SoliPompeiopolis kazılarının bitirilerek bir an önce turizme kazandırılması ve geleceknesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zenginlikleri bir an önceyeryüzüne çıkararak insanlarla buluşturmalıyız” diye konuştu.